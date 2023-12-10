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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Esequibo gerilimini ele aldı

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi gerilimini ele aldı. Lula da Silva, Maduro'ya barış ve diyalog çağrısı yaparken, arabuluculuk teklifini de iletti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi gerilimini ele aldı.

Brezilya Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Lula da Silva'nın, Maduro'yu telefonla aradığı ve Guyana ile yaşanılan Esequibo bölgesi gerilimi nedeniyle endişelerini aktardığı bildirildi.

Açıklamada, Lula da Silva'nın Maduro'ya, barış ve diyalog çağrısı yaptığı belirtilerek, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'in, taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğu önerisini paylaştığı kaydedildi.

Taraflar arasında "barışçıl çözümler" bulunması için Brezilya'nın tüm girişimleri destekleyeceği vurgulanan açıklamada, "Lula da Silva, mevcut durumun tırmanmasına yol açacak tek taraflı önlemlerden kaçınılmasının önemli olduğunu mevkidaşına vurguladı." denildi.

Brezilya'da 7 Aralık'ta düzenlenen Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi sonuç bildirgesinde de üye ülkeler Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, taraflara "tek taraflı eylemlerden" kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

???????Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.??????????????

Kaynak: AA / Güncel

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