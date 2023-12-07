Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Savaş istemiyoruz, barış inşa etmeliyiz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela ile Guyana arasındaki ihtilaflı Esequibo bölgesi gerilimine ilişkin, 'Savaş ya da çatışma, ikisini de istemiyoruz, barış inşa etmemiz gerekiyor.' dedi. Ülkesinde düzenlenen Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi'nde konuşan Lula da Silva, Venezuela hükümetinin Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesine ilişkin yaptığı referandumun ardından değerlendirmede bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela ile Guyana arasında ihtilaflı Esequibo bölgesi gerilimine ilişkin, "Savaş ya da çatışma, ikisini de istemiyoruz, barış inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

Ülkesinde düzenlenen Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi'nde konuşan Lula da Silva, Venezuela hükümetinin Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesine ilişkin yaptığı referandumun ardından değerlendirmede bulundu.

Lula da Silva, iki komşu ülke arasındaki gerilimi yakından takip ettiklerini belirterek, "Savaş ya da çatışma, ikisini de istemiyoruz, barışı inşa etmemiz gerekiyor, çünkü ülkelerimizi ancak barışla geliştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) bölgedeki gelişmeleri "endişeyle" takip ettiğini dile getiren Lula da Silva, "CELAC'ın konuyu her iki tarafla da görüşebilmesini öneriyorum. Brezilya gerekli olan her türlü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın referandum adımının ardından Brezilya, Venezuela sınırına asker ve zırhlı araç sevk ederken Guyana ordusu da alarm durumuna geçmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Aralık'taki açıklamasında, devlet petrol şirketi PDVSA'nın 160 bin kilometrekarelik Esequibo bölgesinde petrol, gaz ve maden işletmeciliği için lisans vereceğini ve sınırdan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yeni bir askeri bölge oluşturulacağını duyurmuştu.

Esequibo bölgesinin kendilerine ait olduğunu savunan Venezuela hükümeti, 3 Aralık'ta, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı bölgeye ilişkin düzenlediği referandumda, halkının yüzde 96'sının desteğini almıştı.

Venezuela ordusunun Esequibo bölgesine girebilmek için Brezilya sınırını geçmesi gerekiyor.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri'nin Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

???????Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu biliniyor.??????????????