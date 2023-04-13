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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Resmi Ziyaret İçin Çin'de

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Resmi Ziyaret İçin Çin'de

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SHANGHAİ, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'ya ulaşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi, kendilerine çiçek sunan Çin Refah Enstitüsü Shanghai Çocuk Sarayı'ndan çocuklar ile fotoğraf çektiriyor, 12 Nisan 2023.

SHANGHAİ, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'ya ulaşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi, kendilerine çiçek sunan Çin Refah Enstitüsü Shanghai Çocuk Sarayı'ndan çocuklar ile fotoğraf çektiriyor, 12 Nisan 2023.

Lula, resmi ziyaret kapsamında Çarşamba gecesi Shanghai'a ulaştı.

Lula'nın resmi ziyareti 15 Nisan'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Gao Feng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Brezilya Lula Güncel Haberler

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