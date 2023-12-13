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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın talimatıyla Gazze'ye 11 ton gıda malzemesi gönderildi

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere 11 ton gıda malzemesi gönderildi. Yardım malzemeleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edilecek ve Gazze'ye aktarılacak.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere 11 ton gıda malzemesi gönderildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Gazze'ye gönderilen 11 ton gıda malzemesi Brezilya Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Mısır'ın El-Ariş kentine ulaştı.

Lula da Silva'nın talimatıyla gönderilen gıda kolilerinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edileceği oradan da Gazze'ye aktarılacağı kaydedildi.

Yardım malzemelerinin maliyetinin Topraksız İşçiler Hareketine (MST) bağlı çiftçilerce ve Brezilya İşbirliği Ajansı koordinasyonunda sağlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Brezilya Gazze Mısır Lula Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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