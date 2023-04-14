Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın Çin'deki Temasları Devam Ediyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) yeni başkanı Dilma Rousseff ile el sıkışıyor. Lula da Silva, aynı zamanda eski Brezilya Devlet Başkanı olan Rousseff'in Yeni Kalkınma Bankası'nın başkanı olarak göreve başlaması nedeniyle Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Pudong bölgesinde bulunan genel merkezde düzenlenen törene katıldı, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Gao Feng/Xinhua)

SHANGHAİ, 14 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Çin'deki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği temasları sürüyor. Çarşamba gecesi Shanghai'a ulaşan Lula'nın resmi ziyareti 15 Nisan'a kadar sürecek.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) yeni başkanı ve aynı zamanda eski Brezilya Devlet Başkanı olan Dilma Rousseff'in görev başlaması nedeniyle bankanın Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Pudong bölgesinde bulunan genel merkezinde düzenlenen törende konuşuyor, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Gao Feng/Xinhua)

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Huawei Shanghai Araştırma Merkezi'nde dijital teknoloji ve dijital ekonomideki son gelişmelere ilişkin bir sergi salonunu ziyaret etti, 13 Nisan 2023. (Fotoğraf: Gao Feng/Xinhua)