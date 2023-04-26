Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Rusya-Ukrayna savaşı için 'müzakere' çağrısı Açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, Rusya-Ukrayna savaşının durması ve müzakerelerin başlaması için çalıştıklarını belirterek, "Çıkarları gereği hala barışı istemeyen ülkeler olduğunu" kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, Rusya- Ukrayna savaşının durması ve müzakerelerin başlaması için çalıştıklarını belirterek, "Çıkarları gereği hala barışı istemeyen ülkeler olduğunu" kaydetti.

Lula da Silva, Portekiz'den sonra Avrupa ziyaretinin son ayağı İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında Ukrayna- Rusya savaşıyla ilgili soruları yanıtlayan Lula da Silva, "Çıkarları gereği halen barışı istemeyen ülkeler olduğunu" vurguladı.

Başkan Lula da Silva, "Yıkımı, saldırıları durdurmak gerekiyor. İlk olarak savaşın durması, daha sonra barışın konuşulması lazım. Her iki taraf da 'taviz vermem' diyor. Unutmayalım ki savaş, öncesindeki müzakerelerin yeterince iyi yapılmamasından başladı." değerlendirmesini yaptı.

Brezilya olarak baştan bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğü savunduklarını, barış için Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapılması gerektiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer liderlerle görüşmeye devam edeceğini kaydeden Lula da Silva, şöyle konuştu:

"AB'nin rolünü anlayışla karşılıyorum. Sınırında bir savaş var. Biz 14 bin kilometre uzaktayız. Herkes savaşa karşı ama şu anda eksik olan barış çabaları. BM neden bu meseleyi görüşmüyor? Neden tüm üye ülkeleri çağırmıyor? Ben anlayamıyorum. Biz bir müzakere ortamı yaratmaya çalışıyoruz."

"Brezilya uluslararası sahneye geri döndü." diyen Lula da Silva, Arjantin, Uruguay, ABD, Rusya, Çin, Portekiz ve İspanya'dan sonra gelecek aylarda Afrika ülkelerine ve Belçika'ya gidebileceği tüm ülkelere ziyaret yapacağını söyledi.

AB ile MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) arasındaki ilişkilere de değinen Lula da Silva, "Bir anlaşma için tam uzlaşma sağlanması ve herkesin kazanması lazım." şeklinde konuştu.

"Aşırı sağın yıktıklarını yeniden inşa için çalışıyoruz"

İspanya Başbakanı Sanchez ise "Bu ziyaret ikili ilişkilerimizde yeni bir dönemin başlangıcını teşkil ediyor. Aşırı sağın yıktıklarını şimdi yeniden inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.

İspanya'nın Brezilya'da en fazla yatırımı bulunan ikinci ülke olduğunu kaydeden Sanchez, Lula da Silva'nın ziyaretinde imzalanan eğitim, çalışma ve iklim değişikliğiyle mücadele konularındaki ikili anlaşmalarla stratejik ortaklığın daha da güçlendiğini ifade etti.

Yılın ikinci yarısında Brezilya'nın MERCOSUR'un, İspanya'nın da AB'nin dönem başkanlığını devralacağını hatırlatan Sanchez, AB ile MERCOSUR arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin olumlu bir şekilde sonuçlanacağına inandığını kaydetti.

Sanchez, "AB-MERCOSUR arasında bir anlaşma sağlanmasında AB içinde bazı ülkelerin şüphelerinin giderilmesi için çalışacağız. Eğer bu anlaşma için yeterli argümanlar ve fırsatlar var ise anlaşma zamanı şimdidir. İnşallah bu yıl anlaşma sağlarız." dedi.

Başbakan Sanchez, 8 yıl aradan sonra Brüksel'de 17-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek AB-Latin Amerika ve Karayipler Liderler Zirvesi'ne Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın da katılacağını sözlerine ekledi.