Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Mayıs kutlamalarına katıldı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında yaptığı konuşmada, asgari ücret şartlarını iyileştirme sözü verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında yaptığı konuşmada, asgari ücret şartlarını iyileştirme sözü verdi.

Ülkenin en büyük eyaleti Sao Paulo'nun merkezinde, sendika temsilcileriyle 1 Mayıs kutlamalarına katılan Lula da Silva, asgari ücreti ve istihdamı artıracaklarını belirtti.

Merkez Bankasının faiz politikasını eleştiren Lula da Silva, "Faiz oranının enflasyonu kontrol edemediği bir ülkede yaşayamayız. Aslında bugün yaşanılan işsizliğin kısmen sorumlularından biridir." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, kendisini yeniden ülkenin başına getiren destekçilerine teşekkür ederek, "Bu ülkeyi değiştireceğiz, çünkü ekonomi yeniden ayağa kalkacak ve istihdam yaratacak. Önümüzdeki 4 yılda, görev süremin ilk 8 yılına oranla çok daha fazlasını yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum." diye konuştu.

Kadınların iş yaşamındaki zorluklarına değinen Lula da Silva, "İş yerinde kadınlara saygının olmaması çok yazık, kadınların zayıf olmadığını ve birçok durumda erkeklerden daha cesur olduklarını hepimiz biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, yakın zamanda Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Portekiz ve İspanya'ya yaptığı ziyaretleri hatırlatarak, Birleşik Krallığa da gideceğini ve yabancı yatırımcıyı davet edeceğini vurguladı.

Ülkenin en büyük sendikalarının organize ettiği 1 Mayıs kutlamaları, ülkenin çeşitli kentlerinde olaysız şekilde gerçekleştirildi.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.