Brezilya Devlet Başkanı, Brezilya-Çin İlişkileri ve Brıcs İşbirliğinden Övgüyle Bahsetti

SHANGHAİ, 14 Nisan (Xinhua) -- Resmi ziyareti için Çin'de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya ve Çin arasındaki işbirliğinin sağlam temeller üzerine kurulduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin olağanüstü olduğunu belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve eşi, Çin'in doğusundaki Sanghai'a varışlarının ardından, Çin Refah Enstitüsü'nün Shanghai Çocuk Sarayı'ndan gelen çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı ve birlikte poz verdi,12 Nisan 2023. (Fotoğraf: Gao Feng/Xinhua)

SHANGHAİ, 14 Nisan (Xinhua) -- Resmi ziyareti için Çin'de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya ve Çin arasındaki işbirliğinin sağlam temeller üzerine kurulduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin olağanüstü olduğunu belirtti.

Lula Perşembe günü Shanghai'da yaptığı açıklamada, Çin'in küresel kalkınma ve barış yolunda çok önemli rol oynadığını ve görev süresi boyunca Brezilya-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının gelişmesini desteklemek için çaba sarf edeceğini söyledi.

Brezilya-Çin ilişkileri ve BRICS işbirliğinden övgüyle bahseden Lula, bir Brezilya atasözünden alıntı yaparak "Dostluk bir şişe şarap gibidir, ne kadar yıllandıysa o kadar iyi olur" dedi.

Lula, Perşembe günü Shangai'da, Yeni Kalkınma Bankası'nın (NDB) yeni başkanı ve aynı zamanda eski Brezilya Devlet Başkanı olan Dilma Rousseff'un göreve başlaması nedeniyle Pudong'daki banka genel merkezinde düzenlenen törene katıldı.

BRICS içinde var olan işbirliğinden övgüyle bahseden Lula, bankanın kalkınmasına ilişkin büyük beklentileri olduğunu ifade etti.

Yeni Kalkınma Bankası'nın, BRICS ülkeleri arasında daha az yoksulluk, daha az eşitsizlik ve daha fazla sürdürülebilirliğe sahip bir dünya yaratma amaçlı bir ortaklığın ürünü olduğunu belirten Lula, bankanın, gelişmiş ülkelerin idaresindeki geleneksel bankalardan çok farklı olduğunu kaydetti.

Yeni Kalkınma Bankası, BRICS üyeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 2015 yılında kurulan çok taraflı bir kalkınma bankası. Banka, BRICS ve diğer gelişmekte olan ekonomi ve ülkelerdeki altyapı ve sürdürülebilir kalkınma projeleri için kaynak sağlıyor. Yeni Kalkınma Bankası, kuruluşundan bu yana toplam yatırım tutarı 33,2 milyar ABD doları olan 98 projeyi onayladı.

Lula, "Gelişmekte olan ülkeler uzun zamandır kendi yatırım ve finansman araçlarını yaratma hayali kuruyordu. Yeni Kalkınma Bankası bu hayali gerçekleştirdi çünkü gelişmekte olan ülkelerin neye ihtiyacı olduğunun ve nereye yatırım yapması gerektiğinin gerçekten farkında" dedi.

Devlet Başkanı, güney ülkelerinin en büyük bankalarından biri olma özelliğine sahip bankanın, gelişmekte olan ülkelerin durumunu iyileştirmede büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

12 Nisan Çarşamba gecesi Shanghai'a ulaşan Lula'nın resmi ziyareti 15 Nisan'da sona erecek.

Brezilya Devlet Başkanı, Perşembe günü Huawei'nin Shanghai şubesini de ziyaret ederek Çinli kuruluştan temsilcilerle bir araya geldi. Lula, Çin ziyaretine devam etmek üzere Perşembe gecesi Beijing'e doğru yola çıktı.