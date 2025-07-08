Brezilya'dan Trump'a Sert Tepki: Müdahale Kabul Edilemez

RIO DE JANEIRO, 8 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya makamlarına yönelik talebini Brezilya'nın içişlerine yabancı müdahalesi diye niteleyerek sert tepki gösterdi.

Trump, Brezilya'da darbe girişimi iddiasıyla suçlanan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılanmasına son verilmesini istemişti.

Lula pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Brezilya'nın demokrasisini savunmak Brezilyalıları ilgilendiren bir konudur. Biz egemen bir ülkeyiz. Başkalarının müdahalesini ya da vesayetini kabul etmiyoruz. Güçlü ve bağımsız kurumlarımız var. Özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü tehdit edenler başta olmak üzere hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

2019-2022 yılları arasında Brezilya devlet başkanı olarak görev yapan Bolsonaro, Lula'ya karşı girdiği seçimi kaybettikten sonra şiddete başvurarak iktidarda kalmayı planlamakla suçlanıyor.