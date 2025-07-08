Brezilya'dan Trump'a Sert Tepki: Müdahale Kabul Edilemez

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Devlet Başkanı Lula, ABD Başkanı Trump'ın Bolsonaro'nun yargılanmasına son verilmesi talebine karşı çıkarak, Brezilya'nın içişlerine yabancı müdahale yapılamayacağını vurguladı.

RIO DE JANEIRO, 8 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya makamlarına yönelik talebini Brezilya'nın içişlerine yabancı müdahalesi diye niteleyerek sert tepki gösterdi.

Trump, Brezilya'da darbe girişimi iddiasıyla suçlanan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılanmasına son verilmesini istemişti.

Lula pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Brezilya'nın demokrasisini savunmak Brezilyalıları ilgilendiren bir konudur. Biz egemen bir ülkeyiz. Başkalarının müdahalesini ya da vesayetini kabul etmiyoruz. Güçlü ve bağımsız kurumlarımız var. Özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü tehdit edenler başta olmak üzere hiç kimse hukukun üstünde değildir" dedi.

2019-2022 yılları arasında Brezilya devlet başkanı olarak görev yapan Bolsonaro, Lula'ya karşı girdiği seçimi kaybettikten sonra şiddete başvurarak iktidarda kalmayı planlamakla suçlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz

Savaş ilanı gibi rest! Trump'tan Putin'i çıldırtacak karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.