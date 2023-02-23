Brezilya'daki Sellerde Ölü Sayısı 48'e Yükseldi Güncel Haberler SAO SEBASTİAO, 23 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Sao Paulo eyaletinde meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Sao Sebastiao'da afet bölgesini inceleyen kurtarma görevlileri, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rovena Rosa/Agencia Brazilua/Xinhua aracılığıyla) SAO SEBASTİAO, 23 Şubat (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Sao Paulo eyaletinde meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Yerel yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre kurtarma görevlilerinin kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Sao Sebastiao'da heyelanın meydana geldiği bölge görülüyor, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rovena Rosa/Agencia Brazilua/Xinhua aracılığıyla) Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Sao Sebastiao'da kurtarma görevlileri yolun hasar gören kısmında çalışıyor, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rovena Rosa/Agencia Brazilua/Xinhua aracılığıyla) Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Sao Sebastiao'da kurtarma görevlileri afet bölgesini inceliyor, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rovena Rosa/Agencia Brazilua/Xinhua aracılığıyla) Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Sao Sebastiao'da yardım çalışmalarına katılan insanlar, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rovena Rosa/Agencia Brazilua/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Sao Paulo Brezilya Güncel Haberler

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