Brezilya'daki Heyelanda Ölü Sayısı 65'e Yükseldi

Heyelanda ölenlerin çoğu, Sao Sebastiao'da bir kumsal olan Barra do Sahy yakınındaki Sierra de Mar sıradağlarının eteklerinde, yüksek riskli alanlarda bulunan yoksul mahallelerde yaşıyordu.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Sao Sebastiao'da, heyelanın meydana geldiği bölge, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rovena Rosa/Agencia Brasil/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Heyelanda ölenlerin çoğu, Sao Sebastiao'da bir kumsal olan Barra do Sahy yakınındaki Sierra de Mar sıradağlarının eteklerinde, yüksek riskli alanlarda bulunan yoksul mahallelerde yaşıyordu.

SAO PAULO, 27 Şubat (Xinhua) -- Bir hafta önce Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinin kıyısı boyunca görülen şiddetli yağışların yol açtığı ölümcül sel ve heyelanlarda can kaybı 65'e yükseldi.

Pazar günü eyalet hükümetinden yapılan yazılı açıklamada hayatını kaybedenler arasında 19 çocuğun bulunduğu ve "önceliğin, mağdurlara yönelik yardım çalışmalarına verildiği" belirtildi.

Ordu birlikleri, itfaiyeciler, gönüllüler ve arama ve kurtarma görevlileri, ölenlerin cesetlerini çıkarmak için halen kazı çalışmaları yapıyor ve kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

Heyelanda ölenlerin çoğu, Sao Sebastiao'da bir kumsal olan Barra do Sahy yakınındaki Sierra de Mar sıradağlarının eteklerinde yüksek riskli alanlarda bulunan yoksul mahallelerde yaşıyordu.

Evlerini kaybeden yaklaşık 2.440 kişinin, yeni heyelan riski yüzünden tahliye edilmesi gerekti.

Pazar günü heyelan ve fırtınalar yüzünden kapanan sahil yolları yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan Sao Paulo eyaletinde Mogi da Cruzes'i Bertioga'ya bağlayan otoyol, yağışlarda hasar gören drenaj sistemi yüzünden altı ay daha kapalı kalacak.

19 Şubat'ta sahildeki Bertioga, Caraguatatuba, Guaruja, Ilhabela, Sao Sebastiao ve Ubatuba kentleri 24 saatten az sürede Brezilya'da rekor sayılabilecek düzeyde yağış almıştı. Brezilya'nın özel turizm merkezlerinden biri olan Sao Sebastiao'nun kumsalı, normalde Şubat ayında bir gün içinde yağan yağmurun iki katından fazla yağmur aldı.

Brezilya Entegrasyon ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 4 milyon Brezilyalının, doğal afet riskine maruz kalan 14.000 bölgede yaşadığı tahmin ediliyor.