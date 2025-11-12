Brezilya'da Yerli Protestocular İklim Zirvesinde Gösteri Düzenledi

Brezilya'nın Belem kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) bir grup yerli protestocu, toprak haklarını savunmak ve Amazonlar'daki petrol arama faaliyetlerine karşı çıkmak amacıyla gösteri düzenledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre geleneksel kıyafetler giyen, "Ormanlarımız ve topraklarımız satılık değil" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, BM İklim Zirvesi'nin yapıldığı salonun girişinde toplandı.

Toprak haklarını savunan, yaşam alanlarının korunmasını isteyen ve fosil yakıt genişlemesine karşı çıkan grup, "Milyarderleri vergilendirin" sloganları atarak iklim krizini derinleştiren ekonomik eşitsizliklere dikkati çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetiminin Amazon Nehri'nde yürüttüğü petrol arama faaliyetlerine de tepki gösteren kalabalık, "Lula hükümeti utan! Sondaj çalışmalarıyla çevreyi yok ediyorsunuz." şeklinde sloganlar attı.

Öte yandan, protestocular ile BM güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Brezilya basınına göre olayda iki güvenlik görevlisi yaralandı, güvenlik ekibi protestocuların taşıdığı bazı sopalara el koydu.

Belem kentinin Amazon Ormanları'na açılan kapısı olarak bilinmesi dolayısıyla "Amazon COP'u" olarak da adlandırılan zirvede dünyanın bu en büyük tropikal yağmur ormanlarının korunmasının, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadeleye katkısı vurgulanacak.

Paris Anlaşması'nın 10. yılında düzenlenen ve yaklaşık iki hafta sürecek müzakerelerde yeni ulusal katkı beyanları, iklim finansmanı, ormansızlaşmanın durdurulması gibi konular, ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.