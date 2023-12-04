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Brezilya'da Yapay Zeka ile Hazırlanan Yasa Tasarısı Kabul Edildi

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Brezilya'nın Porto Alegre kentinde, çalınan su sayaçlarının yerine yenilerinin alınma ücretini mülk sahiplerinin değil kent yönetiminin üstlenmesi için önerilen ve kent meclisinden oybirliğiyle geçen yasa tasarısının yapay zeka ile hazırlandığı açıklandı.

Brezilya'da, çalınan su sayaçlarının yerine yenilerinin alınma ücretini mülk sahiplerinin değil kent yönetiminin üstlenmesi için önerilen ve kent meclisinden oybirliğiyle geçen yasa tasarısının yapay zeka ile hazırlandığı açıklandı.

The Washington Post'un haberine göre, Brezilya'nın Porto Alegre kentinin mülkiyetindeki su sayaçlarının çalınması durumunda, mülk sahiplerinin yeni sayaç tutarını karşılamasından şikayet eden halk temsilcilerinin istekleri doğrultusunda, kent konseyi üyesi Ramiro Rosario bir yasa tasarısı oluşturmaya karar verdi.

Rosario, ChatGPT yapay zeka uygulamasına "Porto Alegre kentinde Belediye Su ve Kanalizasyon Departmanının, çalınması durumunda yeni su sayaçları için mülk sahiplerini borçlandırmasını yasaklayan, kent idaresi değil kent meclisi tarafından hazırlanmış bir belediye kanunu oluştur." komutunu girdi.

ChatGPT'nin savunma ve 8 alt maddeden oluşan bir yasa önerisi hazırladığını belirten Rosario, "kent yönetiminin 30 gün içerisinde çalınan su sayaçlarının yerine yenisini takması ve 30 gün süre sınırı aşılırsa mülk sahibine su faturası kesilmemesi" fikirlerini sohbet robotunun ortaya koyduğunu bildirdi.

Rosario'nın ChatGPT ile hazırlayarak 7 Temmuz'da kent konseyine sunduğu yasa tasarısı üzerinde konsey yalnızca küçük yazım düzeltmeleri yaptı ve içeriği korudu. Toplam 36 üyeli kent konseyi 18 Ekim'de yasayı onayladıktan sonra Porto Alegre'nin belediye başkanından son imzayı alan tasarı 23 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Yasa önerisinin kabul edilmesinden bir hafta sonra X hesabından, ülkesinde ilk defa tamamen yapay zekanın hazırladığı bir yasanın yürürlükte olduğunu paylaşan Rosario, yapay zekaya önyargılı yaklaşan meslektaşlarının ChatGPT'nin sunduğu önerileri göz ardı etmemesi için süreç boyunca gerçeği sakladığını kaydetti.

Rosario, yapay zekanın doğru kullanımında topluma fayda sağlayabilecek bir teknoloji olduğunu, bilgisayar ve internet örneklerinde olduğu gibi yapay zekayla da faydalı değişimin yaşanacağını savundu.

The Washington Post'a, kimsenin yerinin yapay zekayla doldurulmayacağını ancak yapay zekayı daha iyi kullanan bireylerin rekabette öne geçeceğini belirten Rosario, "Kendimizi bu patikaya hazırlamalıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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