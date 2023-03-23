Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda çıkan çatışmada 11 kişi öldü

RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda çıkan çatışmada 11 kişi öldü.

RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda çıkan çatışmada 11 kişi öldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis Rio de Janeiro'da "Favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, polisler ile çete üyesi silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel O Globo gazetesi, operasyonda çete elebaşının öldürüldüğünü iddia etti.

Televizyon kanallarındaki haberlerde, bölgede şiddetli çatışma olduğu belirtildi.