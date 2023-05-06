Brezilya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.
Güney Amerika ülkesi Brezilya'daki Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.
Türkiye'nin Brezilya Büyükelçiliği ile Sao Paulo Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy verme işlemleri başladı.
Brezilya'da yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6-7 Mayıs tarihlerinde yerel saatte 09.00-21.00 arasında oylarını kullanabilecek.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde, belirtilen temsilciliklerde 21 Mayıs'ta sandıklar kurulacak.
Brezilya genelinde 581 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Türkiye'nin Brezilya Büyükelçiliği ile Sao Paulo Başkonsolosluğunun Twitter hesaplarından, oy kullanma işlemine ilişkin adres ve detaylar paylaşıldı.
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023