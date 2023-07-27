Brezilya'da tahıl silosunda meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde yer alan Curitiba'ya 600 kilometre uzaklıktaki Palotina kasabasındaki C.Vale Kooperatifindeki tahıl silosunda dün meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, siloda bulunan ürünün cinsi açıklanmadı. Parana, Brezilya'nın en çok tahıl üreten eyaletlerinden biri olarak biliniyor.