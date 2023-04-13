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Brezilya'da Soya Fasulyesi Hasadı Sürüyor

Brezilya'da Soya Fasulyesi Hasadı Sürüyor

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GOİAS, 13 Nisan (Xinhua) -- Brezilya'nın Goias eyaletindeki Formosa'da bulunan Bandeirinha çiftliğinde soya fasulyesi tanelerini kamyona boşaltan bir tarım aracı, 12 Nisan 2023. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

GOİAS, 13 Nisan (Xinhua) -- Brezilya'nın Goias eyaletindeki Formosa'da bulunan Bandeirinha çiftliğinde soya fasulyesi tanelerini kamyona boşaltan bir tarım aracı, 12 Nisan 2023. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Brezilya Güncel Haberler

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