Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı - Haberler

Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı RECIFE, 3 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin hükümeti Perşembe günü, eyaletin merkezi olan Recife'de ve metropol bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi. RECIFE, 3 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin hükümeti Perşembe günü, eyaletin merkezi olan Recife'de ve metropol bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi. Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede sal üzerinde yol alan bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua) Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede at arabasına binmiş bir adam görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua) Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede bisiklet süren yaşlı bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua) Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede yürüyen bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua) Xinhua / Güncel Brezilya Güncel Haberler

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