Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı - Haberler

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Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı

Xinhua - Güncel
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Brezilya'da Şiddetli Yağmur Nedeniyle Caddeler Su Altında Kaldı

RECIFE, 3 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin hükümeti Perşembe günü, eyaletin merkezi olan Recife'de ve metropol bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

RECIFE, 3 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin hükümeti Perşembe günü, eyaletin merkezi olan Recife'de ve metropol bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 126'ya yükseldiğini, 2 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede sal üzerinde yol alan bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede at arabasına binmiş bir adam görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede bisiklet süren yaşlı bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Brezilya'nın Recife kentinde şiddetli yağmurların yol açtığı sellerin ardından suyla kaplanmış bir caddede yürüyen bir erkek görülüyor, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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