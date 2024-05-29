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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 169'a çıktı

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 169'a yükseldi. Kayıp olanların sayısı ise 56 olarak açıklandı. Sel felaketinden etkilenen kasabalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 169'a çıktığı, kaybolanların sayısının ise 56 olduğu bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 3 haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sellerde, can ve mal kaybı artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 169, kayıpların sayısının 56 olarak güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinden olumsuz etkilenen 469 kasabada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan su seviyesinin azaldığı bazı kasabalarda, su şebekelerinin onarıldığı ve halkın, içme suyuna kademeli olarak erişim sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Halen 42 otoyolun, köprülerin ve caddelerin sular altında olduğu ve normale dönüşümün zaman alacağı kaydedildi.

"Felaket durumu" ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadesini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları 3 kez ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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