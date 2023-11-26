Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu
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RİO GRANDE DO SUL, 26 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Brezilya'nın Rio Grande do Sul bölgesinde yer alan Canoas'ta sular altında kalan bölge görülüyor, 24 Kasım 2023. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)
RİO GRANDE DO SUL, 26 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Brezilya'nın Rio Grande do Sul bölgesinde yer alan Canoas'ta sular altında kalan bölge görülüyor, 24 Kasım 2023. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel