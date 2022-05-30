Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı - Haberler

Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı
AA - Diogo Duarte - Güncel
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Selin meydana geldiği bölgesinin dron ile görüntülenmesi Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği bildirildi.
Selin meydana geldiği bölgesinin dron ile görüntülenmesi Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı
Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği bildirildi. Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'de bulunan Olinda bölgesi de selden etkilendi.
AA / Diogo Duarte - Güncel