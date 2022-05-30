Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı - Haberler

Selin meydana geldiği bölgesinin dron ile görüntülenmesi Brezilya'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e çıktı

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiği bildirildi. Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'de bulunan Olinda bölgesi de selden etkilendi.