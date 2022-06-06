Brezilya'da Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı - Haberler

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Brezilya'da Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

Xinhua - Güncel
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Brezilya'da Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı

RECIFE, 5 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Recife kentinde yer alan Muribeca kasabasında şiddetli yağmurların ardından bir köpek sel basan bir caddede karşıdan karşıya geçiyor, 4 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

RECIFE, 5 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın Recife kentinde yer alan Muribeca kasabasında şiddetli yağmurların ardından bir köpek sel basan bir caddede karşıdan karşıya geçiyor, 4 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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