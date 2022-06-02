Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor - Haberler

Brezilya'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Can Kaybı Yükseliyor PERNAMBUCO, 2 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Pernambuco eyaletinin yönetimine göre, geçen hafta bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle Çarşamba günü itibarıyla can kaybı 107'ye yükseldi ve 11 kişiye ise hala ulaşılamadı. PERNAMBUCO, 2 Haziran (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Pernambuco eyaletinin yönetimine göre, geçen hafta bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle Çarşamba günü itibarıyla can kaybı 107'ye yükseldi ve 11 kişiye ise hala ulaşılamadı. Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin merkezi Recife'de şiddetli yağışın ardından bir çocuk zarar gören mobilyalara bakıyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua) Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin merkezi Recife'de şiddetli yağışın ardından kurtarma ekipleri, toprak kaymasının yaşandığı alanda çalışıyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua) Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin merkezi Recife'de şiddetli yağışın ardından bir erkek, çöken evinin kalıntılarını temizliyor, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua) Xinhua / Güncel Brezilya Güncel Haberler

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