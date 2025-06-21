Brezilya'da Sıcak Hava Balonu Yangını: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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Brezilya'da Sıcak Hava Balonu Yangını: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde, havada alev alan sıcak hava balonu düştü. Olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi kurtarıldı. Kurtarma ekipleri ve bölge valisi durumu aktardı.

- Brezilya'da alev alan sıcak hava balonu düştü: 8 ölü

BUENOS AIRES - Brezilya'da havada alev alan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande'de 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu havada alev alarak düştü. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye Eyalet Valisi Jorginho Mello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kurtarıldığını aktardı. Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, diğerlerinin arandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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