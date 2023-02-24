Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi Güncel Haberler Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye çıktı. Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye çıktı. Sao Paulo eyaleti yetkililerinden yapılan açıklamada, 18 Şubat'tan bu yana etkili olan sel felaketlerinde ölü sayısının 50'e yükseldiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, sel ve toprak kaymalarında bin 815 kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Rakamların kesin olmamakla birlikte kayıp olan 30'dan fazla kişi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. İletişim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bağlantının güçlükle sağlandığı bölgede, yardım faaliyetleri için merkezi hükümetten bütçe aktarıldığı bilgisi paylaşıldı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 21 Şubat'ta felaket bölgesini ziyaret etmiş, helikopterle havadan incelemede bulunmuştu. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Sao Paulo Brezilya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.