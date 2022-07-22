Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü - Haberler

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Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Brezilya'da polisin çeteye yönelik operasyonunda 18 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak bilinen bir mahallede, güvenlik güçleri çeteye operasyon yaptı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonda şimdiye kadar 18 çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Brezilya'da aynı bölgede, 24 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin çetelere karşı düzenlediği operasyonda ise 11 kişi ölmüştü. Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sivil için üzgün olduğunu belirterek "Rio de Janeiro'daki silahlı çatışmaların yüzde 80'inden fazlasının sorumlusu bu örgütü dağıtmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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