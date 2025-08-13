Brezilya'da Patlayıcı Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada 9 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Parana eyaletindeki bir patlayıcı fabrikasında gerçekleşen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAO PAULO, 13 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin Quatro Barras belediyesindeki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Patlama, salı günü sabah saatlerinde Enaex Brasil şirketinin, eyaletin başkenti Curitiba yakınlarındaki bir sanayi bölgesinde bulunan tesislerinde meydana geldi.

Şirket yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren 9 kişinin isimlerini yayımlayarak taziyelerini iletti. Soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten şirket, yaralanan 7 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini de belirtti.

Brezilya Çalışma Bakanlığı da şirketin genel merkezindeki güvenlik koşullarına yönelik bir soruşturma başlattı.

Parana Kamu Güvenliği Sekreteri Hudson Teixeira düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin tanınmaz hale geldiğini, bu nedenle kimlik tespiti için DNA testine ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Şirket, bir grup işçinin kamyona yüklenecek patlayıcı maddeleri taşıdığı esnada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.