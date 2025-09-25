Haberler

Brezilya'da Okulda Silahlı Saldırı: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 2 genç yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAO Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 2 genç yaşamını yitirdi.

Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Ceara eyaletinin Sobral kentindeki bir okulda kimliği belirsiz şüpheliler kaldırımdan otoparka doğru ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 genç yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken olay yerinde uyuşturucu madde, hassas terazi ve paketleme malzemeleri bulunduğunu bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler 'Tacizci istemiyoruz' sloganı attı

Okul önünde toplanan öğrenciler hep bir ağızdan aynı sloganı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.