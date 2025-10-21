Haberler

Brezilya'da Metanol Karıştırılmış İçecekler Nedeniyle Ölüm Sayısı 9'a Yükseldi

Güncelleme:
Brezilya Sağlık Bakanlığı, metanol içeren damıtık içecekler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığını duyurdu. 7 ölüm ise araştırılıyor. Metanol, insan tüketimine uygun olmayan bir alkol türü olarak biliniyor. Polis, yasadışı içecek üretim noktalarına yönelik operasyonlar düzenliyor.

SAO PAULO, 21 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'da metanol karıştırılmış damıtık içecekler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldi. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada 7 kişinin ölümünün ise araştırıldığı belirtildi.

Eylül ayında ülkenin güneydoğusundaki Sao Paulo eyaleti başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki barlarda ve dağıtım noktalarında cin, votka ve viski gibi damıtılmış içeceklere metanol karıştırıldığı tespit edildi. Polis, yasadışı depolardaki şişe ve etiketlere el koyma operasyonları düzenliyor.

Metanol insan tüketimine uygun olmayan bir alkol türü olarak biliniyor. Geçtiğimiz hafta metanol karıştırılan içecekler nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği teyit edilmişti.

Açıklamada Sao Paulo eyaletinde 6, kuzeydoğudaki Pernambuco eyaletinde 2, güneydeki Parana eyaletindeyse 1 kişi yaşamını yitirdiği kaydedildi.

38 teyit edilmiş ve 19 incelemesi devam eden vakayla Sao Paulo, en yüksek sayıda vakanın görüldüğü eyalet olmaya devam ediyor.

