Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu - Haberler

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Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
Brezilya'da kaybolan İngiliz gazetecinin arandığı bölgede insan kalıntıları bulundu

BUENOS Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede "insan kalıntılarına" rastlandığını açıkladı.

BUENOS Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve yerli halkları uzmanı Bruno Pereira için arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede "insan kalıntılarına" rastlandığını açıkladı.

Torres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce federal polis, bana 'kazıların yapıldığı bölgede insan kalıntılarının bulunduğu' bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

Soruşturmayı yürüten görevlilerin basın toplantısı düzenleyeceğini aktaran Torres, bulunan kalıntıların adli tıp tarafından inceleneceğini belirtti.

Brezilya basını, Philips ve Pereira'nın ortadan kaybolması şüphesiyle gözaltına alınan Oseney da Costa de Oliveira ile kardeşi Amarildo da Costa Pereira'nın, gazeteci Philips ile uzman Pereira'yı öldürdüğünü itiraf ettiğini ve kalıntıların bu sayede bulunduğunu yazdı.

Philips ve Pereira'nın kaybolması

İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan, 5 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

En son 4 Haziran'da Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırındaki Javari Vadisindeki Itaquai nehrinde görülen Philips ve Pereira'yı arama çalışmaları sürerken, önce Philips'in şahsi eşyalarının bulunduğu açıklanmış, pazartesi günü de Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, nehre atılmış insan parçalarının bulunduğunu ve DNA testi yapıldığını açıklamıştı.

Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Philips'in, Amazonların korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

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