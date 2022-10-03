Brezilya'da ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde, solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro,...
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Brezilya'da ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde, solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 30 Ekim'de yeniden yarışacak.
Brezilya'da ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde, solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva ile aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 30 Ekim'de yeniden yarışacak.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel