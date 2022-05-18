Brezilya'da İki Aracın Çarpışması Sonucu 11 Kişi Öldü, Onlarca Kişi Yaralandı - Haberler

RİO DE JANEİRO, 17 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya Federal Karayolu Polisi Salı günü yaptığı açıklamada ülkenin orta-batısında bulunan ve Paraguay ve Bolivya'ya sınır teşkil eden Mato Grosso eyaletinde, bir otobüs ile bir kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 11 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Polis yerel basına verdiği demeçte, yapılan ilk araştırmalara göre Mato Grosso'nun kuzeyindeki Sorriso kasabasında iki aracın çarpışmasının nedeninin otobüs şoförünün direksiyon başında uyuya kalması olduğu bildirildi. Yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Sinop'a giden otobüste 45 kadar kişi seyahat ediyordu. Otobüs şoförünün durumu ağır, kamyonetin şoförü ise kazayı hafif yaralarla atlattı.

Xinhua / Güncel