Brezilya'da futbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü Güncel Haberler Brezilya'da genç futbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Brezilya'da genç futbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Brezilya basınındaki habere göre, Ubaporanga kasabasından hareket eden ve genç futbolcuları taşıyan otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü. Kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Otobüste bulunanların "Esporte Clube Vila Maria Helena" isimli genç futbol takımının oyuncuları olduğu bildirildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Brezilya Futbol Güncel Haberler

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