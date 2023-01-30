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Brezilya'da futbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü

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Brezilya'da futbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü

Brezilya'da genç futbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Brezilya'da genç futbol takımını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Brezilya basınındaki habere göre, Ubaporanga kasabasından hareket eden ve genç futbolcuları taşıyan otobüs, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü.

Kazada, 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Otobüste bulunanların "Esporte Clube Vila Maria Helena" isimli genç futbol takımının oyuncuları olduğu bildirildi.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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