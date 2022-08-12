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Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro karşıtı gösteri düzenlendi

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Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Avenida Paulista'da toplanan demokrasi yanlısı göstericiler tarafından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Avenida Paulista'da toplanan demokrasi yanlısı göstericiler tarafından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Sivil toplum örgütleri, öğrenci ve işçilerin katılımıyla düzenlenen gösteride hükümet aleyhine pankartlar açıldı.

AA / Paulo Lopes - Güncel

Sao Paulo Brezilya Hükümet Güncel Haberler

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