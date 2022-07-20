Brezilya'da Devlet Başkanı adayı Lula'dan Bolsonaro'ya suçlama - Haberler

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Brezilya'da Devlet Başkanı adayı Lula'dan Bolsonaro'ya suçlama

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Brezilya'da Devlet Başkanı adayı Lula'dan Bolsonaro'ya suçlama

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçimlerde kafa karışıklığı yaratmak istediğini öne sürdü.

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun seçimlerde kafa karışıklığı yaratmak istediğini öne sürdü.

Ekim 2022'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin en büyük favorisi olarak gösterilen Lula, seçim kampanyasına devam ediyor.

Lula, Bolsonaro'nun eski ABD Başkanı Donald Trump gibi seçimlerde kafa karışıklığı yaratmak istediğini savunarak "Şüphenin olmadığı yerde şüphe yaratmak istiyor. Herhangi bir saçmalığı haklı çıkarmak için insanları aldatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Brezilya'da 2003-2010 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Lula, Bolsonaro'nun Brezilya halkından korktuğunu söyledi.

Lula, seçimlere 3 aydan kısa bir süre kala yapılan tüm anketlerde önde gidiyor ve ilk turda kazanma olasılığı analistlere göre yüksek ihtimal olarak görülüyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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