Brezilya'da Corinthians Taraftarlarını Taşıyan Otobüsün Frenleri Boşaldı: 7 Ölü

RİO DE JANEİRO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyinde Pazar günü erken saatlerde Corinthians spor kulübü taraftarlarını taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu en az 7 kişi öldü.

RİO DE JANEİRO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya'nın güneyinde Pazar günü erken saatlerde Corinthians spor kulübü taraftarlarını taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu en az 7 kişi öldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre olay Minas Gerais eyaletinin bölgesel başkenti Belo Horizonte'de, otobüsün frenlerinin boşalması ve bir viraja girerken kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

İsmini vermek istemeyen bir kazazede, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hemen hemen herkes uyuyordu. Ancak bazıları şoförün kontrolsüz gittiğini fark etti ve öndeki gençler şoförden durmasını istedi. Sürücü ise frenlerin tutmadığını söyledi. Ben çığlık atmaya başlayınca herkes uyandı. Ardından otobüs takla attı" dedi.

Corinthians Kulübü yaptığı açıklamada yaşanan trajediden üzüntü duyduğunu ve yaslı ailelerin acısını paylaştığını ifade etti.