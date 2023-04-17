Brezilya'da Çin Yapımı Motosikletlere İlgi Artıyor

Chongqing Shineray Motosiklet Limited Şirketi'nin fabrikasında, bir grup kırmızı motosiklet üretim hattından çıkıyor. Bu motosikletler kısa zamanda Brezilya'ya ve diğer Latin Amerika ülkelerine sevk edilecek.

Shineray'ın bu "Çin kırmızısı" motosikleti Brezilya pazarına ilk defa 2005'te girdi. Uygun maliyetli ve yüksek kaliteli motosiklet, o zamandan bu yana Brezilya'da güçlü bir zemin buldu.

SES 1 (Çince): YANG JİAN, Chongqing Shineray Motosiklet Limited Şirketi genel müdürü:

"Bağımsız bir Çin markası olan Shineray, 2005'ten bu yana pazarını Brezilya'ya kadar genişletti. Bu motosikleti, Brezilya'ya özel kültürel gelenekleri ve tüketim fikirleriyle tanıttık. Yerel halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Brezilya'nın kırsal kesimlerindeki bazı yerlerde, kentlerdeki gibi yol koşulları bulunmuyor. Bazı yollarda toz ve kum görülebiliyor. Motosikletlerin kaymasını önlemek için tekerleklerde bu eşsiz dış lastik yüzlerini kullanmaya başladık."

Shineray, Brezilya'daki çevre yönetmeliklerine uyum sağlamak için de çalışmalar yürütüyor.

SES 2 (Çince): YANG JİAN, Chongqing Shineray Motosiklet Limited Şirketi genel müdürü:

"Brezilya'da ürünlerin çevreye etkileri konusunda yüksek bir standart bulunuyor. Ürünlerimizi güncellemenin yanı sıra yakıt tüketimini düşürmek ve yerel emisyon şartlarını karşılayarak pazara girebilmek için kendi elektronik yakıt enjeksiyon sistemimizi de geliştirdik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.(XHTV)