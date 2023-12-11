Brezilya'da çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Amazon bölgesinde Topraksız İşçiler Hareketi'ne ait bir yerleşim yerinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Yangın, elektrik şebekesini tutuşturan bir patlama sonucu meydana geldi.

RİO DE JANEİRO, 11 Aralık (Xinhua) -- Brezilya'nın Amazon bölgesinde Topraksız İşçiler Hareketi'ne ait bir yerleşim yerinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiyeden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın kuzey bölgesindeki Para eyaletine bağlı Parauapebas belediyesinde yer alan Arazi ve Özgürlük kampında çıkan yangın, yerleşim yerinden geçen elektrik şebekesini tutuşturan bir patlama nedeniyle meydana geldi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, bir internet şirketinin teknisyenlerinin şebeke üzerinde çalışırken internet kablosunu yanlışlıkla yüksek voltaj kablosuna bağlaması sonucu patlama gerçekleşti.

Kamptaki iki barakanın hızla tutuşup tamamen küle dönmesi sonucunda 3 işçi ve 6 kamp sakini hayatını kaybetti.

Parauapebas Belediye Başkanı Darci Jose Lermen, "Maalesef trajedi düşündüğümüzden çok daha büyük. En az 9 kişi hayatını kaybetti ancak ölü sayısı artabilir. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre yanıklar ve aşırı duman soluma nedeniyle 37 kişi tedavi altına alındı.