Brezilya'da Bu Yıl 302 Milyon Tonu Aşan Ürünle Rekor Hasat Bekleniyor

RİO DE JANEİRO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'da devlete ait Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) bildirdiğine göre ülke, 2023'te tahıl, fasulye ve yağlı tohum hasadında 302,1 milyon tona ulaşarak bir rekora imza atacak.

Brezilya'da Goias eyaletine bağlı Formosa'daki Bandeirinha çiftliğinde soya fasulyesi hasadı yapan bir tarım makinesi, 12 Nisan 2023. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

RİO DE JANEİRO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'da devlete ait Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) bildirdiğine göre ülke, 2023'te tahıl, fasulye ve yağlı tohum hasadında 302,1 milyon tona ulaşarak bir rekora imza atacak.

IBGE tarafından Perşembe günü yayımlanan Sistematik Tarımsal Üretim Araştırması'na göre, bu yıl bu ürünlerin hasat edildiği alan 2022 yılındakine kıyasla yüzde 4,3 büyüyerek 76,4 milyon hektara ulaşacak.

Pirinç, soya fasulyesi ve mısır, Brezilya hasadının yüzde 92,3'ünü ve ekilen alanın yüzde 87,3'ünü oluşturacak.

Öte yandan soya fasulyesi üretiminin geçen yıla göre yüzde 24,7 artışla 149,1 milyon tona, mısır üretiminin ise yüzde 8,8 artışla 119,9 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Buğday hasadının 2022'ye göre yüzde 1,7 düşüşle 9,9 milyon ton olacağı tahmin edilirken, kahvenin geçen yıla göre yüzde 5,5 artarak 3,3 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Araştırmadan sorumlu Carlos Barradas, genel olarak bu yılın hasadının, güney bölgesi hariç neredeyse tüm ülkede artan yağıştan yararlandığını söyledi.