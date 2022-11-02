Brezilya'da Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısı yaptı

BUENOS Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya müdahale...

BUENOS Brezilya'da pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve seçim sonuçlarını açık bir şekilde kabul etmeyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, ülkenin çeşitli bölgelerinde askeri birliklerin önünde düzenlediği gösterilerde orduya müdahale etme çağırısında bulundu.

Brezilya'nın Rio de Janiero, Sao Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina, Pernambuco ve Rio Grande del Sur eyaletlerinde askeri karargahların önünde toplanan Bolsonaro destekçileri, yaptıkları gösteride Bolsonaro'nun görevde kalması için orduya müdahale çağrısı yaptı.

Brezilya milli takımının formasını giyen binlerce Bolsonaro yanlısı, Rio de Janeiro'nun merkezindeki Doğu Askeri Komutanlığı karargahı önünde toplanarak seçim sonuçlarına tepki gösterdi.

Göstericiler, orduyu, 1 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak seçimlerin galibi solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı harekete geçmesini talep etti.

"Askeri müdahale" yazılı pankartlar taşınan gösteride, protestocular Lula da Silva karşıtı sloganlar attı.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Santa Catarina eyaletine bağlı Sao Miguel do Oeste şehrinde bir askeri birliğin önünde düzenlenen gösteride protestocular Nazi selamına benzer bir hareket yaparak mili marş okudu.

Santa Catarina Savcılığı, suç sayılan Nazi selamı veren kişilerin belirlenmesi için gösteride kaydedilen bir videonun analiz edildiğini açıkladı.

Sao Paulo'da ise Bolsonaro destekçileri, Güneydoğu Komutanlığı önündeki Ibirapuera Parkı yakınında aynı amaçla gösteri düzenledi.

Göstericiler seçimde hile yapıldığını ileri sürerek sonuçları kabul etmediklerini belirtti ve bu sebeple orduyu başta Yüksek Seçim Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarına müdahaleye çağırdı.

Öte yandan, ülkede pazar günü seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçisi kamyoncuların başlattığı ve ülke çapına yayılan otoyol kapatma eylemleri de devam ediyor.

Federal Otoyol Polisi, 15 eyalette devam eden yol kapatma eylemlerinde 631 yolun açıldığını duyurdu.

Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim Pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Bolsonaro, seçimlerden yaklaşık 2 gün sonra yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına değinmemiş, gösterilerin "seçim sürecinin yürütülme şekline yönelik öfke ve adaletsizlik hissinin sonucu" olduğunu belirtmiş ve "Barışçıl gösteriler her zaman memnuniyetle karşılanacaktır ancak bizim yöntemlerimiz özel mülkün işgali mirasın yok edilmesi gibi her zaman halkı mağdur eden solcuların yöntemleri olamaz." demişti.

Federal Yüksek Mahkeme (STF) Yargıcı Edson Fachin, Bolsonaro'nun STF yargıçlarıyla yaptığı toplantıda seçimler için "Bitti, ileriye bakmak gerek." ifadesini kullandığını söylemişti.