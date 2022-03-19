Brezilya'da bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında Telegram yasaklandı - Haberler

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Brezilya'da bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında Telegram yasaklandı

AA - Nuri Aydın - Güncel
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Brezilya'da bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında Telegram yasaklandı

Brezilya'da bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklandığı bildirildi.

Brezilya'da bilgi kirliliğiyle mücadele kapsamında mesajlaşma uygulaması Telegram'ın yasaklandığı bildirildi.

Yüksek Mahkeme, Telegram'ın mahkemenin yanlış bilgi yayan kullanıcı profillerinin kapatılması emrine uymaması üzerine mesajlaşma uygulamasını yasakladı.

Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes, Telegram'ın mahkeme kararlarını uygulamadığını ve bunun Brezilya kanunlarının ihlali olduğunu kaydetti.

Apple, Google ve Brezilya'daki yerel şirketlere de Telegram'ı yasaklamaları çağrısında bulunan Moraes, mahkeme kararına uymayan platformlara günlük 20 bin dolar ceza verileceğini açıkladı.

Telegram'ın kapatılmasının, seçim kampanyasının önemli bir kısmını bu platformdan yürüten ve bir milyondan fazla takipçisi bulunan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yı da olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Bolsonaro, mahkeme kararını "kabul edilemez" bulurken, Telegram'dan ulusal meselelere ilişkin önemli bilgilendirmeler yaptıklarını ileri sürdü.

Brezilya'da ekimde başkanlık seçimlerinin yapılması bekleniyor.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Brezilya, Telegram, Güncel, Haberler

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