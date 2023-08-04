Brezilya'da Belediye Meclis Üyesi Rüşveti Halka Dağıttı

Brezilya'nın Candido Mendes adlı şehrinde yerel meclis üyesi Sabaha Filho, belediye başkanının kendisine rüşvet verdiğini söyleyerek 300 bin Brezilya realini (1 milyon 663 bin 127 TL) pencereden atarak halka dağıttı.

Brezilya'nın Candido Mendes adlı şehrinde yerel meclis üyesi Sabaha Filho, belediye başkanının kendisine rüşvet verdiğini söyleyerek 300 bin Brezilya realini (1 milyon 663 bin 127 TL) pencereden atarak halka dağıttı.

Maranhao eyaletinde yer alan Candido Mendes kentinde belediye meclisi üyesi Sababa Filho, şehrin Belediye Başkanı Jose Bonifacio Rocha de Jesus'un kendisine istifa etmesi için 300 bin Brezilya reali (1 milyon 663 bin 127 TL) rüşvet verdiğini açıkladı. Daha sonra çantasından çıkardığı banknotları belediye binasının penceresinden atarak halka dağıtan Filho'nun bu hamlesi çevredeki vatandaşların büyük ilgisine neden oldu. Meclis üyesi Sababa Filho yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Rocha de Jesus'un kendisinin yerine yandaşı olan başka birini getirmeyi planladığını ve hayatının tehlikede olduğunu ifade ederken kendisine rüşvet olarak verildiğini söylediği paraları pencereden atmadan önce ise "Bu para halkındır" dedi. Sababa Filho ayrıca olay sonrası emniyete giderek resmi şikayette bulundu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise belediye binasından banknotları atıldığı ve pencerenin önünde toplanan vatandaşların kargaşa içinde atılan paraları yakalamaya çalıştıkları görüldü.

"Siyasi gösteri"

Olay sonrası basına konuşan Candido Mendes Belediye Başkanı Jose Bonifacio Rocha de Jesus ise meclis üyesi Filho'nun iddialarını yalanlayarak yaşananları siyasi gösteri olarak nitelendirdi. Duruma öfkelendiğini ifade eden Rocha de Jesus, iftira ve karalama suçları nedeniyle Filho'dan şikayetçi olacağını açıkladı. - BRASILIA