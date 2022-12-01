Brezilya'da Amazonlar'daki Ormansızlaşma Oranı Yüzde 11,27 Azaldı

BRASİLİA, 1 Aralık (Xinhua) -- Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (Inpe) tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere göre, Brezilya'daki Amazonlar'da ormansızlaşma oranı, 2021 yılının Ağustos ile 2022 yılının Temmuz ayları arasında bir önceki bir yıllık döneme göre yüzde 11,27 düştü.

BRASİLİA, 1 Aralık (Xinhua) -- Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (Inpe) tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere göre, Brezilya'daki Amazonlar'da ormansızlaşma oranı, 2021 yılının Ağustos ile 2022 yılının Temmuz ayları arasında bir önceki bir yıllık döneme göre yüzde 11,27 düştü.

Inpe'ye göre, önceki 12 ayda 13.038 kilometrekareye kıyasla son 12 ayda yaklaşık 11.568 kilometrekare orman kaybı oldu.

Veriler, Amazon'daki ormansızlaşma oranlarını uzaktan algılamaya yönelik bir proje olan Prodes tarafından yayınlanan yıllık bir raporda yer aldı. Bu, orman kaybını ölçmek için en doğru mekanizma olarak kabul ediliyor.

Son yirmi senede, Brezilya'daki Amazonlar'da ormansızlaşma oranı 27.700 kilometrekare ormanın yok olduğu 2004 yılında zirve yapmıştı.

2012 yılında 4.500 kilometrekarelik rekor bir ormansızlaşma yaşansa da 2015'ten bu yana ormansızlaşma hızlandı.

Brezilya hükümeti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın birbirini izleyen toplantılarında 2030 yılına kadar yasadışı ormansızlaşmaya son vermek amacıyla belirlenen hedeflere bağlı olduğunu kaydediyor.