Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem - Haberler

Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem BUENOS Brezilya'nın batısında Peru sınırı yakınında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. BUENOS Brezilya'nın batısında Peru sınırı yakınında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı. Depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. AA / Muhammed Emin Canik - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Brezilya Deprem Güncel Haberler

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