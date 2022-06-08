Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
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Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

BUENOS Brezilya'nın batısında Peru sınırı yakınında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Brezilya'nın batısında Peru sınırı yakınında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

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