Brezilya'da 17. BRICS Zirvesi Gerçekleştirildi

RIO DE JANEIRO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'nin "Barış, Güvenlik ve Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı genel oturumunda konuşan Çin Başbakanı Li Qiang, 6 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)