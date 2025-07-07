Brezilya'da 17. BRICS Zirvesi Gerçekleştirildi
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'nde, 'Barış, Güvenlik ve Küresel Yönetişim Reformu' konulu genel oturumda Çin Başbakanı Li Qiang önemli açıklamalarda bulundu.
RIO DE JANEIRO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'nin "Barış, Güvenlik ve Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı genel oturumunda konuşan Çin Başbakanı Li Qiang, 6 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel