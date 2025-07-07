Brezilya'da 17. BRICS Zirvesi Gerçekleştirildi

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'nde, 'Barış, Güvenlik ve Küresel Yönetişim Reformu' konulu genel oturumda Çin Başbakanı Li Qiang önemli açıklamalarda bulundu.

RIO DE JANEIRO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'nin "Barış, Güvenlik ve Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı genel oturumunda konuşan Çin Başbakanı Li Qiang, 6 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Liu Bin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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