Brezilya'da 14 Şehir Suç Örgütünün Saldırısına Uğradı

BRASİLİA, 15 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Rio Grande do Norte eyaletinde bulunan en az 14 şehirde Salı günü sabahın erken saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı ve kundaklama olaylarında bir kişi hayatını kaybetti.

BRASİLİA, 15 Mart (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Rio Grande do Norte eyaletinde bulunan en az 14 şehirde Salı günü sabahın erken saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı ve kundaklama olaylarında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis kaynaklarına göre eyalette yaygın şekilde faaliyet yürüten Suç Sendikası adlı organize suç örgütünün, saldırıların arkasında olduğu iddia ediliyor.

Bir kişinin güvenlik güçleriyle çatışma sırasında hayatını kaybettiğini bildiren polis, saldırıların eyaletin merkezi Natal'da ve eyalette bulunan diğer 10'u aşkın şehirde gerçekleştiğini kaydetti.

Eyaletin güvenlik güçleri bir adliyeyi, iki askeri inzibat karakolunu, bir belediye binasını ve bir bankayı hedef alan saldırılara karşı ortak müdahalede bulundu.

Polis ayrıca bir motosiklet mağazası ve cadde ile halka açık yerlerde park etmiş araçların da hasar gördüğünü bildirdi.

Eyaletin merkezi Natal'a komşu Parnamirim şehrindeki Adalet Sarayı ve şehrin batısındaki iki askeri inzibat karakolunda yangın çıktı. Suç örgütünün, kamu binalarına ateş açtığı ve bu binaları kundaklamaya çalıştığı iddia edildi.