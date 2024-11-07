Üye Girişi
Haberler

Brezilya'da 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Başladı

Brezilya'da 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde 'Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen' temasıyla düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla başladı. Zirve, çeşitli önemli konuların tartışılacağı oturumlarla devam edecek.

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen" temasıyla düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira de Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brazilya'daki Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen zirveye katılan meclis başkanlarını tek tek karşıladı. Karşılamanın ardından meclis başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

P20 Zirvesi, Brezilya Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nda, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Pacheco'nun konuşmasıyla başladı.

Zirvede, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" başlıklı oturumlar yapılacak.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

Nevzat Bahtiyar'ın bomba iddiası amcaya soruldu: Yengenle aranda ilişki var mı?
Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?

Salim Güran'ın yalanı saniyesinde ortaya çıktı: Asıl silmen gerekeni silmemişsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Tottenham maçı favorisi kim, Türk takımları İngiliz takımlarına karşı hiç favori oldu mu? Perşembe hangi diziler var? 7 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İUP maaşları ne zaman yatacak? Dursunbey yangın SON DURUM ne? Balıkesir yangın söndü mü? İUP maaşları ne kadar 2024? Galatasaray Tottenham ilk 11'i! Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Tottenham hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 7 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 7 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.