Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeler ve uluslararası ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gilda Motta Santos Neves ve beraberindeki heyet ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgesel gelişmeler, uluslararası ilişkiler ve küresel düzen konularında kapsamlı ve yapıcı bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
