Brezilya Başkanı Lula'dan Trump'a Tepki

SAO PAULO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'a, Brezilya'nın iç işlerine karışmaması gerektiğini belirterek tepki gösterdi.

Lula perşembe günü Sao Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "İnsanlara ihtiyaçları olan şeyi nasıl vereceğimizi bilmeliyiz: şefkat, konfor ve sevgiyle davranmak. Bu, yönetmekle önemsemek arasındaki farktır, çünkü doğru kelime yönetmek değil, önemsemektir" dedi.

Lula, Brezilya'ya odaklanmak istediğini ve Trump'ın ülkenin işlerine karışmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Egemenliğin savunulmasının sınırları ve kaynakları korumaktan öteye gittiğini belirten Lula, "Bu durum, halkı korumakla ilgilidir. Bir ülkenin egemenliği budur. Bu yüzden bize bağırmalarından korkmuyoruz. Aslında bizler nezaket sahibiyiz. Ben kimseye bağırmam" dedi.

Geçtiğimiz hafta Trump, Brezilya'yı "korkunç bir ticari müttefik" olarak nitelendirerek, eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davanın "siyasi bir infaz" olduğunu söylemişti.

30 Temmuz'da Trump yönetimi, Brezilya'nın ihracatına yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulamayı ve Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes'e yaptırımlar uygulamayı planladığını duyurmuştu. Moraes an itibarıyla 2022 başkanlık seçimlerinde yenilgisinin ardından iktidarı ele geçirmeye teşebbüs etmekle suçlanan Bolsonaro'ya karşı açılan davaya bakıyor.