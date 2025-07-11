Brezilya Başkanı Lula, ABD'nin İthalat Vergisine Karşı Karşılıklılık Yasasını Uygulayabilir

SAO PAULO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD hükümetinin Brezilya'dan yapılan ithalata yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya yönelik girişiminin Brezilya'nın Karşılıklılık Yasası'nı uygulanmasına yol açabileceğini söyledi.

Lula perşembe günü yaptığı açıklamada, yüzde 50 gümrük vergisinin duyurulduğu üzere 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi halinde, müzakerelere devam ederken yasayı da uygulayacaklarını belirtti.

Lula, yerel RecordTV televizyonuna verdiği demeçte, "Müzakere yapılmazsa Karşılıklılık Yasası'nı uygulayacağız. O bize yüzde 50 uygularsa, biz de ona yüzde 50 uygulayacağız" dedi.

Lula, Brezilya'nın ikinci en büyük ticaret ortağı ABD ile ticaretinde son 15 yıldır açık verdiğini de ifade etti.